ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из посёлков Озерки и Дубки, удалённых друг от друга на некоторое расстояние, вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. Скорость грузовой машины - 70 км/ч, а скорость ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из посёлков Озерки и Дубки, удалённых друг от друга на некоторое расстояние, вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. Скорость грузовой машины - 70 км/ч, а скорость легковой машины 90 км/ч. Через 5 часов легковая машина догнала грузовую. Чему равно расстояниеи между посёлками Озерки и Дубки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*5=450(км)-проехала легковая машина за 5 часов 70*5=350(км)-проехала грузовая машина за 5 часов 90*5-70*5=100 90-70=20 (90-70)*5=100(км)-равна расстояние между посёлками Озерки и Дубки.
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