ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из посёлков Озерки и Дубки, удалённых друг от друга на некоторое расстояние, вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. Скорость грузовой машины - 70 км/ч, а скорость ...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из посёлков Озерки и Дубки, удалённых друг от друга на некоторое расстояние, вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. Скорость грузовой машины - 70 км/ч, а скорость легковой машины 90 км/ч. Через 5 часов легковая машина догнала грузовую. Чему равно расстояниеи между посёлками Озерки и Дубки?

Автор: Гость