Однажды Маленькая Баба-Яга попала в деревню на карнавал,где больше всего ей понравились ковбои и негритята.Всего на празднике было 119 ковбоев и негритят,,причем ковбоев в 6 раз больше,чем негритят.Сколько ковбоев увидела Баба-...
Математика
Однажды Маленькая Баба-Яга попала в деревню на карнавал,где больше всего ей понравились ковбои и негритята.Всего на празднике было 119 ковбоев и негритят,,причем ковбоев в 6 раз больше,чем негритят.Сколько ковбоев увидела Баба-Яга на празднике?Сколько негритят? (решение не уравнением,а по действиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представляем ковбоев и негретят в виде частей. 1) 6+1=7 -частей 2)119:7=17 человек или одна часть негритят 3)6*17=102-человек ковбоев ОТВЕТ: 17 негритят и 102 ковбоя увидела Баба -Яга
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