Однажды Маленькая Баба-Яга попала в деревню на карнавал,где больше всего ей понравились ковбои и негритята.Всего на празднике было 119 ковбоев и негритят,,причем ковбоев в 6 раз больше,чем негритят.Сколько ковбоев увидела Баба-...

Математика

Однажды Маленькая Баба-Яга попала в деревню на карнавал,где больше всего ей понравились ковбои и негритята.Всего на празднике было 119 ковбоев и негритят,,причем ковбоев в 6 раз больше,чем негритят.Сколько ковбоев увидела Баба-Яга на празднике?Сколько негритят? (решение не уравнением,а по действиям)

Автор: Гость