-3,7умножить (2.5х - 7.6)=-3.66+2.1
Математика
-3,7умножить (2.5х - 7.6)=-3.66+2.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,7*(2,5x-7,6)=-3,66+2,1 -9,25x+28,12=-1,56 -9,25x=-29,68 x=-29,68/-9,25=[latex]3\frac{193}{925}[/latex]
Гость:
-3,7*(2.5х - 7.6)=-3.66+2.1 -9,25х+28,12=-1,56 -9,25х=-1,26-28,12 -9,25х= -29,38 х=-29,38:(-9,25) х= 3,176
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