Вычислите массу оксида серы(4),если известно,что при его окислении на ванадиевом катализаторе образовалось 14,4 г оксида серы(6),а выход продукта реакции составил 90 %

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2SO2+O2=2SO3 Так как процент выхода - 90, то 14,4 г - это 90% от теоретически возможного. То есть теоретически возможное: 14,4г/0,9=16г Теперь найдем количество SO3. n(SO3)=m/M=16г/(32+48)=0,2 моль Теперь по уравнению реакции составляем пропорцию: x/2=0,2моль/2 x=0,2 моль n(SO2)=0,2 моль Теперь найдем массу SO2 m(SO2)=M*n=0,2моль*64г/моль=12,8 г Ответ:12,8 г