Напиши названия элементов национальной одежды твоего народа. Помогите плз!
Биология
Напиши названия элементов национальной одежды твоего народа. Помогите плз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у русских есть рубаха,кафтан, тафья-маленькая шапка или шапка-ушанка, сапоги,лапти, пояс, ну и могут быть и другие виды одежды.
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