путешественники проехали всего 860 км, из них на автобусе на 460 км меньше , чем на поезде. Сколько часов они были в пути , если скорость автобуса 50 км/час, а поезда 66 км/час?
Математика
путешественники проехали всего 860 км, из них на автобусе на 460 км меньше , чем на поезде. Сколько часов они были в пути , если скорость автобуса 50 км/час, а поезда 66 км/час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отнимем от 860 км 460 км и узнаем сколько проехал путешественник на автобусе и поезде вместе без разницы(460): 1) 860-460 = 400 (км) - проехали на автобусе и поезде без разницы. 2) 400/2 = 200 (км) - проехали на автобусе. 3) 200+460 = 660 (км) - проехали на поезде. 4) 660/66 = 10 (часов) - ехали на поезде. 5) 200/50 = 4 (часа) - ехали на поезде. 6) 4+10 = 14 (часов) - были в пути. Ответ: 14 часов путешественники были в пути.
Гость:
1)(860-460):2=200км-проехал на автобусе. 2)200+460=660км-проехал на поезде. 3)200:50=4часа-ехал на автобусе. 4)660:66=10часов-ехал на поезде. 5)4+10=14часов-был в пути. ОТВЕТ: 14 часов.
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