разберите пожалуйста по составу слово ДИСКУССИЯ

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разберите пожалуйста по составу слово ДИСКУССИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ди-приставка с-приставка кус-корень с-суф. ия-окончание
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