5 предложений сложносочиненых..и 5 сложно подчинёных помогите пж срочноо 5 клас))
Русский язык
5 предложений сложносочиненых..и 5 сложно подчинёных помогите пж срочноо 5 клас))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сложносоч Игорь выступил,и брат присоединился сложноподч Известно,что вначале было "Слово".
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