подчеркните все члены предложения солдаты шли рядом с нею хвалебно говоря о том как умен и храбр ее сын она слушала их гордо подняв голову
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подчеркните все члены предложения солдаты шли рядом с нею хвалебно говоря о том как умен и храбр ее сын она слушала их гордо подняв голову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын; она слушала их, гордо подняв голову. солдаты- подлежащее шли- сказуемое рядом с нею - обстоятельство хвалебно говоря о том - обстоятельство как- обстоятельство умен и храбр - сказуемое ее- определение сын- подлежащее она- подлежащее слушала- сказуемое их- дополнение гордо подняв голову- обстоятельство Три грамматические основы, поэтому сложное предложение. сложное предложение с разными видами связи . 1 и 2 часть связаны подчинительной связью. 2 и 3 - бессоюзной.все части двусоставные, 1 и 3 осложнены обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
Гость:
солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову. солдаты-подлежащие, шли-сказуемое, рядом с нею-обстоятельство, хвалебно говоря о том(деепричастный оборот)-обстоятельство, как-союз, умен и храбр ее сын-дополнение(вроде), она- подлежащие, слушала-сказуемое, их- дополнение, гордо подняв голову-(деепричастный оборот)-обстоятельство. (сложноподчиненное предложение)
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