подчеркните все члены предложения солдаты шли рядом с нею хвалебно говоря о том как умен и храбр ее сын она слушала их гордо подняв голову

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Солдаты шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын; она слушала их, гордо подняв голову. солдаты- подлежащее шли- сказуемое рядом с нею - обстоятельство хвалебно говоря о том - обстоятельство как- обстоятельство умен и храбр - сказуемое ее- определение сын- подлежащее она- подлежащее слушала- сказуемое их- дополнение гордо подняв голову- обстоятельство Три грамматические основы, поэтому сложное предложение. сложное предложение с разными видами связи . 1 и 2 часть связаны подчинительной связью. 2 и 3 - бессоюзной.все части двусоставные, 1 и 3 осложнены обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.