Знайдіть десятий член і суму перих 18 членів арифметичної прогресії (an)якщо а1=3,8,d=-1,4
Алгебра
Знайдіть десятий член і суму перих 18 членів арифметичної прогресії (an)якщо а1=3,8,d=-1,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]a_{10}=3,8+(10-1)*(-1,4)=-8,8[/latex] [latex]S_{18}=\frac{2*3,8+(18-1)*(-1,4)}{2}=-8,1[/latex]
Гость:
an = a1+d(n-1) a10 = 3.8-1.4*9= 3.8-12.6=-8.8 Sn=( ( 2a1+d(n-1) ) / 2 )* n S18=((2*3.8-1.4*17)/2)*18=145.8 Ответ: a10=-8.8 ; S18=145.8
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