«электрич лампу мощностью 110 вт рассчитанную на напряжение 220в включили в сеть с напряжением 110 в, какую мощность будет потреблять лампа ответ 25 вт

Физика

«электрич лампу мощностью 110 вт рассчитанную на напряжение 220в включили в сеть с напряжением 110 в, какую мощность будет потреблять лампа ответ 25 вт

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