«электрич лампу мощностью 110 вт рассчитанную на напряжение 220в включили в сеть с напряжением 110 в, какую мощность будет потреблять лампа ответ 25 вт

Физика
«электрич лампу мощностью 110 вт рассчитанную на напряжение 220в включили в сеть с напряжением 110 в, какую мощность будет потреблять лампа ответ 25 вт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=UI 110=220I I=0.5 А N2=0.5*110=55 Вт.
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