НУЖНО СОСТАВИТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СЛОВАМИ:ОПОЛОСНУТСЯ ,СТРИЖЁМ,СОСТРИГУТ,ОТНЕСЁМСЯ ,ОБВИНЯЕШЬ,ОБОЗНАЧАЮТ,ОБНЕЧСУТ,ЗАЖГУТСЯ,ЗАЖИГАЕТ,ОТЧИТАЮСЬ,ПРИЧЕШЕТ,ПРИЧЁСЫВАЕТСЯ ,ЗАЦВЕТАЮТ,РАСПОРЯЖУСЬ,ПРИВОДИЛА,ПРИВЕЛА,РАЗНЕСУТ,ОТНЕСУТСЯ,ОТ...

ополоснутся под душем стрижем газон состригут волосы отнесемся бережно обвиняешь в краже обозначают символ обнпсут участок забором зажгутся свечи зажигает огни отчитаюсь за выполненную работу причешет собаку причесывается перед зеркалом зацветают клумбы распоряжусь хозяйством приводила примеры привела друзей разнесут дом отнесут мусор отвлекутся от дела поглядела в окно затянулся праздник стережет дом

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с предыдущим согласна, кроме трех : зажгутся свечи и зацветают клумбы, затянулся праздник - это не словосочетания. это грамматическая основа, не является слососочетанием. можно: зажгутся вечером, зажгутся ярко. зацветают весной, зацветают в горах. затянулся допоздна, затянулся надолго.