знайдіть масу гашеного вапна, яке утворюється при взаємодії кальцій оксид масою 28 г з водою
Химия
знайдіть масу гашеного вапна, яке утворюється при взаємодії кальцій оксид масою 28 г з водою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+H2O=Ca(OH)2 Mr(CaO)=40+16=56 грамм/моль n(CaO)=28/56=0,5 моль Mr(Ca(OH)2)=(40+ (16+1)*2)=40+34=74 грамм/моль m(Ca(OH)2)=74*0,5=37 грамм -овтет
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