Напиши  невеличкий абзац про Велику Вітчизняну війну!!! Допоможіть будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☻☻)))))))))))))))))♥

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Напиши  невеличкий абзац про Велику Вітчизняну війну!!! Допоможіть будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☻☻)))))))))))))))))♥
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В результаті глобального економічного кризи до влади в Німеччині прийшла партія націонал-соціалістів NSDAP («Націонал-соціалістична робоча партія Німеччини»), розгорнула інтенсивну підготовку до реваншу за поразку у Першій світовій війні.Країни-переможниці в Першій світовій війні (США, Великобританія і Франція) своєю політикою невтручання сприяли тому, що Німеччина перестала дотримуватися обмеження, накладені на зростання її військового потенціалу. Напередодні Великої Вітчизняної війни Німеччина разом з окупованими територіями і країнами-сателітами виробляла в рік 439 млн. тонн вугілля, 32 млн. тонн сталі, 11000 гармат і мінометів, 11 тис. літаків, 4200 танків.
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