в треугольнике ABC угол С равен 90,sin A=40/41 найдите tgB
Алгебра
в треугольнике ABC угол С равен 90,sin A=40/41 найдите tgB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим А: arcsin 40/41= 77,32 и tg В соответственно 0,225....................................
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