написать сочинение на тему музыка не большое с использованием вводных слов и вставных слов

Русский язык
написать сочинение на тему музыка не большое с использованием вводных слов и вставных слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка...Наверное, именно она является той важной чстью духовного развития человека. Музыка - ето чувства. Представте, что будет, если исчезнет музыка? Исчезнут краски жизни. Почему? Потому, что музыка - емоции и красота. А какой же мир без красоты? Думаю, музыка также необходима человеку, как  поход в театр или чтение книг. К тому же, музыка повсюду и она намного доступнее для восприятия. 
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