Как я готовлю устные задания Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинение!!
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Как я готовлю устные задания Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинение!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как же я делаю устные задания?Для начала , я открываю дневник , и смотрю , что мне задано.На мой взгляд , устные задания выполнять очень сложно , так как они требуют большого внимания , сосредоточенности и , пожалуй , самое главное это ,конечно , большое терпение . Возьмем , к примеру , обществознание . Сначала я открываю нужный мне параграф , а потом , начинаю внимательно читать заданную мне тему. Если мне что-то не понятно или не все запомнилось , то я читаю повторно , вдумываясь в каждое слово . После прочтения , я начинаю отвечать на вопросы в конце темы , так же , кроме вопросов , в моем учебники есть различные факты, интересные истории , документы , которыя я так же внимательно читаю .Делая устные задания , я узнаю много нового , это развивает мне память , дает много мыслей , над которыми можно подумать,поразмышлять. Из этого можно придти к выводу , что устные задания нужно делать с большой ответственностью и не в коем случае не думать о том , что письменные задания гораздо важнее , чем устные.
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