найдите периметр прямоугольника, если одна сторона которого на 3 меньше другой, а диагональ равна 15 см
Алгебра
найдите периметр прямоугольника, если одна сторона которого на 3 меньше другой, а диагональ равна 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одна сторона х, тогда вторая х+3 по теореме Пифогора х^2+(x+3)^2=225 x^2+x^2+6x+9=225 2x^2+6x-216=0 D=36+1728=1764 x1=-12 - не подходит. x2=9 второя сторона 12 периметр равен (9+12)*2=42
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