найдите периметр прямоугольника, если одна сторона которого на 3 меньше другой, а диагональ равна 15 см

Алгебра
найдите периметр прямоугольника, если одна сторона которого на 3 меньше другой, а диагональ равна 15 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одна сторона х, тогда вторая х+3 по теореме Пифогора х^2+(x+3)^2=225                                   x^2+x^2+6x+9=225                                   2x^2+6x-216=0                                   D=36+1728=1764                                    x1=-12 - не подходит. x2=9 второя сторона 12 периметр равен (9+12)*2=42
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