выполни действия: (3,1* 5,3-14,39)/1,7+0,8
Математика
выполни действия: (3,1* 5,3-14,39)/1,7+0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,1*5,3=16,43 2)16,43-14,39=2,04 3)2,04/1,7=1,2 4)1,2+0,8=2
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