1.какие глобальные изменения климата на Земле связывают с хозяйственной деятельностью человека?2. может ли глобальное потепление повлиять на жизнь современной планеты или это могло происходить в геологически отдаленные эпохи?
Биология
1.какие глобальные изменения климата на Земле связывают с хозяйственной деятельностью человека?2. может ли глобальное потепление повлиять на жизнь современной планеты или это могло происходить в геологически отдаленные эпохи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобальное потепление тесно связано с деятельностью человека. Из за использования аэрозолей, и др. хим. в-ств. нарушается озоновый слой, повыш температура на полюсах, тают ледники. Всё это приводит к : потеплению, повышению уровня моря, а также всё больше вредних ультрафиолетовых лучей проникает на Землю, что губительно для всего живого. Выхлопные газы автомобилей вызывают парниковый эффект и загрязнения среды, что сказывается на здоровьи людей. 2. Да, глобальное потепление может повлять на жизнь планеты, многие острова могут оказаться под водой из-за повышения уровня моря.
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