Продолжите предложение употребляя инфинитивы. Записывайте инфинитивы поморфемно. Что я умею делать? Я умею мы-ть посуду, игр-а-ть в шахматы, пыл-е-сос-и-ть, ...........

Русский язык

Продолжите предложение употребляя инфинитивы. Записывайте инфинитивы поморфемно. Что я умею делать? Я умею мы-ть посуду, игр-а-ть в шахматы, пыл-е-сос-и-ть, ...........

Автор: Гость