Продолжите предложение употребляя инфинитивы. Записывайте инфинитивы поморфемно. Что я умею делать? Я умею мы-ть посуду, игр-а-ть в шахматы, пыл-е-сос-и-ть, ...........
Русский язык
Продолжите предложение употребляя инфинитивы. Записывайте инфинитивы поморфемно. Что я умею делать? Я умею мы-ть посуду, игр-а-ть в шахматы, пыл-е-сос-и-ть, ...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-бир-а-ть свою комнату, по-л ива-ть цветы,готов-и-ть завтрак,глад-и-ть белье, у-хаж-ива-ть за четвероногим питомцем.
Гость:
стир-а-ть, уд-и-ть рыбу, анализ-иров-а-ть задания, игр-а-ть в футбол, из-мер-я-ть давление, жар-и-ть рыбу, пис-а-ть сочинения,раз-жиг-а-ть костер, ход-и-ть на голове, вы-ши-ва-ть крестиком.
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