Нужно придумать две истории в духе барона Мюнхгаузена. Или просто подкиньте идеи+развитие событий.

Гость: Гость:

Напиши....Что вот я такая очень большая поклонница барона....Всегда мечтала путешествовать как он ....И вот как-то долго думая над сочинением которое задали написать я внезапно погрузилась в сон.....Ииии там то всё и началось....Я как буд-то бы наплоту в океане ,а плот тонет....Я кричу....И вдруг вижу....Сам барон,увидев меня,прыгает со своего корабля и плывёт ко мне спасать меня,а я ведь плавать к тому же не умею....я отключаюсь...Когда я пришла в себя от шлепков по шекам....я увидела барона...я уже была на его корабле....потом мы с ним отправились в плавание....и так то всё и началось.....потом пираты.....освобождение президента,которого захватили))))и всё в том роде)))