Мама купила на 28 руб.яблок,по 4руб.за 1килограм.3 килограмма яблок она отдала соседке.Сколько килограммов яблок осталось у мамы?

Математика

Мама купила на 28 руб.яблок,по 4руб.за 1килограм.3 килограмма яблок она отдала соседке.Сколько килограммов яблок осталось у мамы?

Автор: Гость