Мама купила на 28 руб.яблок,по 4руб.за 1килограм.3 килограмма яблок она отдала соседке.Сколько килограммов яблок осталось у мамы?

Математика
Мама купила на 28 руб.яблок,по 4руб.за 1килограм.3 килограмма яблок она отдала соседке.Сколько килограммов яблок осталось у мамы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28/4=7 кг яблок купила мама 2) 7-3=4 кг яблок осталось. Ответ: 4 кг осталось.
Гость:
28/4=7кг 7-3=4 кг- осталось ответ: 4 кг
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