Мотоциклист выехал из Москвы в Клин со скоростью 45 км/ч. В дороге он сделал 2 остановки: одну на 25 мин,а вторую на 35 мин. В Клин мотоциклист прибыл в 13 ч 20 мин. В котором часу он выехал из Москвы,если расстояние от Моск...
Математика
Мотоциклист выехал из Москвы в Клин со скоростью 45 км/ч. В дороге он сделал 2 остановки: одну на 25 мин,а вторую на 35 мин. В Клин мотоциклист прибыл в 13 ч 20 мин. В котором часу он выехал из Москвы,если расстояние от Москвы до Клина равно 90 км? Решите задачу по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+35=60мин=1ч- затратил на остановки 90/45=2ч- затратил на езду 1+23=3ч- затратил на весь путь 13ч20мин-3ч=10ч20мин- во столько выехал
Гость:
1. Сколько мотоциклист потратил на дорогу чистого времени? 90:45=2 часа. 2. Сколько времени заняла дорога с остановками? 2ч+( 25мин +35 мин)=3 часа 3. В котором часу мотоциклист выехал из Москвы? 13ч 20 мин-3 часа=10 ч 20 мин
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