Мотоциклист выехал из Москвы в Клин со скоростью 45 км/ч. В дороге он сделал 2 остановки: одну на 25 мин,а вторую на 35 мин. В Клин мотоциклист прибыл в 13 ч 20 мин. В котором часу он выехал из Москвы,если расстояние от Моск...

Математика

Мотоциклист выехал из Москвы в Клин со скоростью 45 км/ч. В дороге он сделал 2 остановки: одну на 25 мин,а вторую на 35 мин. В Клин мотоциклист прибыл в 13 ч 20 мин. В котором часу он выехал из Москвы,если расстояние от Москвы до Клина равно 90 км? Решите задачу по действиям.

Автор: Гость