определите массу оксида кальция, который образуется при разложении 20 г карбоната кальция
Химия
определите массу оксида кальция, который образуется при разложении 20 г карбоната кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Решение m(CaCO3)=20г CaCO3=CaO+CO2 найти m(CaO)=n*M m(CaO)-? n(CaO)=N(CaCO3) n(CaCO3)=m/M n(CaCO3)=20г/100г/моль=0.2моль m(CaO)=0.2моль*56г/моль=11,2г Ответ:11,2г
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