определите массу оксида кальция, который образуется при разложении 20 г карбоната кальция

Химия
определите массу оксида кальция, который образуется при разложении 20 г карбоната кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано                                            Решение m(CaCO3)=20г                                CaCO3=CaO+CO2 найти                                              m(CaO)=n*M m(CaO)-?                                         n(CaO)=N(CaCO3)                                                        n(CaCO3)=m/M                                                        n(CaCO3)=20г/100г/моль=0.2моль                                                        m(CaO)=0.2моль*56г/моль=11,2г Ответ:11,2г
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