народні прикмети з уживанням прислівників з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад тепло-тепліше

Гость: Гость:

Якщо дуб розпускається раніше ясеня, а береза - раніше вільхи, то це прикмета сухого літа і навпаки. Риби вискакують над водою - до дощу Павуки збираються групами - буде сухо. Зяблик сидить спокійно, тихо монотонно цідить - до дощу Павук ховається в кутку - до дощу