народні прикмети з уживанням прислівників з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад тепло-тепліше
Қазақ тiлi
народні прикмети з уживанням прислівників з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад тепло-тепліше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
світло світліше сине синіше голубе голубіше зелено зеленіше
Гость:
Якщо дуб розпускається раніше ясеня, а береза - раніше вільхи, то це прикмета сухого літа і навпаки. Риби вискакують над водою - до дощу Павуки збираються групами - буде сухо. Зяблик сидить спокійно, тихо монотонно цідить - до дощу Павук ховається в кутку - до дощу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, вместе с детёнышем их масса равна 0,9т.