народні прикмети з уживанням прислівників з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад тепло-тепліше

Қазақ тiлi
народні прикмети з уживанням прислівників з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад тепло-тепліше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
світло світліше сине синіше голубе голубіше зелено зеленіше
Гость:
Якщо дуб розпускається раніше ясеня, а береза - раніше вільхи, то це прикмета сухого літа і навпаки.                                                                                                    Риби вискакують над водою - до дощу                                                                      Павуки збираються групами - буде сухо.                                                                     Зяблик сидить спокійно, тихо монотонно цідить - до дощу                                          Павук ховається в кутку - до дощу
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