масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, вместе с детёнышем их масса равна 0,9т.
Математика
масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, вместе с детёнышем их масса равна 0,9т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- масса детеныша. Составим и решим уравнение. x+9чx=0,9 10x=0,9 x=0,09 0,09т масса детеныша 0,09*9=0,81 масса взрослого моржа
Гость:
0,9т=900кг х- масса детеныша, 9х- масса моржа х+9х= 900 10х=900 х=900/10 х=90 90кг- масса детеныша 9*90=810кг- масса взрослого моржа
Гость:
тттааааккк х масса детёныша тогда 9х масса моржа х+9х=900кг х=90 90*9=810 морж весит 810 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"
Русский язык
Найдите словосочетание в которых инфинитив выполняет роль зависимого слова. Инфинитив записывайте поморфемно. Земля весной всё сильнее начинает при...