масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, вместе с детёнышем их масса равна 0,9т.

Математика

масса детёныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, вместе с детёнышем их масса равна 0,9т.

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