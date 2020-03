составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"

Гость: Гость:

var a,b,c: integer; begin writeln('Введите 3 целых числа'); read(a,b,c); write('Среди трех данных чисел есть хотя бы одна пара совпадающих'); if (a=b) or (a=c) or (b=c) then write(' - выражение истинно') else write(' - выражение ложно'); end.