составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"

Экономика

составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"

Автор: Гость