составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"
Экономика
составить программу АВС проверить истенность высказывания:"Среди трех данных целых чисел есть хотя бы одна пара совпадающих"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,c: integer; begin writeln('Введите 3 целых числа'); read(a,b,c); write('Среди трех данных чисел есть хотя бы одна пара совпадающих'); if (a=b) or (a=c) or (b=c) then write(' - выражение истинно') else write(' - выражение ложно'); end.
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