В каком времени глаголы изменяются по лицам и часлам? Найди глаголы, которые можно изменить по родам. Спиши. Остальные глаголы напиши во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа. Зазеленел, работает, зимуе...
Русский язык
В каком времени глаголы изменяются по лицам и часлам? Найди глаголы, которые можно изменить по родам. Спиши. Остальные глаголы напиши во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа. Зазеленел, работает, зимует, выбежал, прыгает, прилетает, вспоминает, осветил, держит, гонит, слышал, задрожала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По лицам и числам глаголы изменяются в настоящем и будущем, в прошедшем - по родам :зазеленел,выбежал,осветил,слышал,задрожала. работашь - работаем зимуешь - зимуем прыгаешь - прыгаем вспоминаешь - вспоминаем держишь - держим гонишь - гоним
Гость:
По лицам и числам глаголы изменяются в настоящем и будущем, в прошедшем - по родам :зазеленел,выбежал,осветил,слышал,задрожала. работашь - работаем зимуешь - зимуем прыгаешь - прыгаем вспоминаешь - вспоминаем держишь - держим гонишь - гоним
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