В каком времени глаголы изменяются по лицам и часлам? Найди глаголы, которые можно изменить по родам. Спиши. Остальные глаголы напиши во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа. Зазеленел, работает, зимуе...

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В каком времени глаголы изменяются по лицам и часлам? Найди глаголы, которые можно изменить по родам. Спиши. Остальные глаголы напиши во 2-м лице единственного числа и в 1-м лице множественного числа. Зазеленел, работает, зимует, выбежал, прыгает, прилетает, вспоминает, осветил, держит, гонит, слышал, задрожала.

Автор: Гость