Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.
Математика
Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700-400=300м-от магазина до аптеки. 2)700+300=1000м(1км)-от школы до аптеки. ОТВЕТ: 1км.
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