Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.

Математика

Школа, мгазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м., от магазина до аптеки 400 м. меньше. Какое растояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.

Автор: Гость