Найдите [latex]26cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)[/latex], если [latex]cos\alpha=-\frac{5}{13}[/latex] и α ∈ [latex](\frac{\pi}{2}; \pi)[/latex]

Гость: Гость:

чему в школе и учат?) 26кос(П/2+а)=-26 син (а) (син(a))^2=1- cos^2=1-25/169=144/169 по промежутку (П/2;П) однозначно определяем что син(а)=12/13 значит 26кос(П/2+а)=-26 син (а)=-24