На склад привезли 4560 кг муки в мешках. 80 кг в каждом, и 3840 кг крупы в мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезлимешков с крупой чем с мукой?
Математика
На склад привезли 4560 кг муки в мешках. 80 кг в каждом, и 3840 кг крупы в мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезлимешков с крупой чем с мукой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4560/80=57м- столько привезли мешков муки 3840/60=64м- столько мешков крупы 64-57=7м- на столько больше мешков с крупой, чем с мукой
Гость:
1)4560:80=57(меш)-мешков муки. 2)3840:60= 64(меш)-мешков крупы. 3)64-57= на7 мешков крупы больше чем с мукой
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