На склад привезли 4560 кг муки в мешках. 80 кг в каждом, и 3840 кг крупы в мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезлимешков с крупой чем с мукой?

Математика

На склад привезли 4560 кг муки в мешках. 80 кг в каждом, и 3840 кг крупы в мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезлимешков с крупой чем с мукой?

Автор: Гость