Котушку якої індуктивності треба ввімкнути в коливальний контур , щоб при ємності конденсатора 50 пФ дістати частоту вільних коливань 10 МГц .

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Котушку якої індуктивності L треба ввімкнути в коливальний контур , щоб при ємності конденсатора C=50 пФ=50*10^-12 Ф дістати частоту вільних коливань v=10 МГц =10^7 Гц Частоту колебаний v находим по формуле: 1/v=2pi √LC LC=(1/2pi*v)^2 L=(1/2pi*v)^2/C L=(1/2pi*10^7)^2/(50*10^-12)= 5.0*10-6 Гн=5 мкГн Ответ L=5 мкГн