разобрать глаголы по составу: вывести ,выведу , уезжаю , уехал , приступаю
Русский язык
разобрать глаголы по составу: вывести ,выведу , уезжаю , уехал , приступаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вывести вы-приставка вес-корень ти-окончание или суффикс 2) Выведу вы-притсавка вед-корень у-окончание 3) Уезжаю у-приставка езж-корень а-суффикс ю-окончание 4) Уехал у-приставка ех-корень а-суффикс л-суффикс 5) Приступаю при-приставка ступ-корень а-суффикс ю-окончание
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