В воде массой 50 гр растворили хлороводород объёмом (при норм.условиях) 11,2 дм3. Нужно рассчитать массовую долю HCl в полученном растворе. Известен ответ: w(HCl)=26,7%
Химия
В воде массой 50 гр растворили хлороводород объёмом (при норм.условиях) 11,2 дм3. Нужно рассчитать массовую долю HCl в полученном растворе. Известен ответ: w(HCl)=26,7%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 грамм- масса растворителя объём HCl- 11,2дм3 Узнаем n - количество вещества n=V/Vm (объём на молярный объём) = 0,5 моль НАйдём M 9молярную массу) HCl H-1 + Cl - 35,5 = 36,5 г/моль m(масса)= M(молярная масса) * n (количество вещества), следовательно, масса HCL= 36,5 г/моль * 0,5 моль= 18,25г, отсюда масса раствора равна 68,25 грамм, отсюда w(омега) равна 18,25 грамм/68,25 грамм = 0, 2674* 100%= 26,74%
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