В воде массой 50 гр растворили хлороводород объёмом (при норм.условиях) 11,2 дм3. Нужно рассчитать массовую долю HCl в полученном растворе. Известен ответ: w(HCl)=26,7%

Химия

В воде массой 50 гр растворили хлороводород объёмом (при норм.условиях) 11,2 дм3. Нужно рассчитать массовую долю HCl в полученном растворе. Известен ответ: w(HCl)=26,7%

Автор: Гость