почему водопроводные трубы длшя многоэтажных домов изготовляют с толстыми стенками?
Физика
почему водопроводные трубы длшя многоэтажных домов изготовляют с толстыми стенками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы не прорвало :D ну на самом деле мне кажется , потому что напор воды очень большой . поэтому чтобы не прорвало ( как я сказала ранее ) изготовливают с более толстыми стенками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь 42 кв.см. Определите, чему равна длина и ширина прямоугольника? Туплю я:D
Математика
Қазақ тiлi
Опинитися просто неба? Намокнути до останньої нитки? Кинутися з усіх ніг? Не мати кінця-краю? Йти як не своїми ногами? Спати без задніх ніг? Жити н...