почему водопроводные трубы длшя многоэтажных домов изготовляют с толстыми стенками?

Физика
почему водопроводные трубы длшя многоэтажных домов изготовляют с толстыми стенками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы не прорвало :D ну на самом деле мне кажется , потому что напор воды очень большой . поэтому чтобы не прорвало ( как я сказала ранее ) изготовливают с более толстыми стенками
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