Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь 42 кв.см. Определите, чему равна длина и ширина прямоугольника? Туплю я:D
Математика
Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь 42 кв.см. Определите, чему равна длина и ширина прямоугольника? Туплю я:D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем путём подбора: 6см-ширина,7см-длина. P=(a+b)*2 1)(6+7)*2=26см S=a*b 2)6*7=42см
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