Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь 42 кв.см. Определите, чему равна длина и ширина прямоугольника? Туплю я:D

Математика

Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь 42 кв.см. Определите, чему равна длина и ширина прямоугольника? Туплю я:D

Автор: Гость