с одной пасеки получили от 24 ульев по 27кг меда. С другой пасеки получили от 26 ульев по 28кг меда. пчелам оставили 1/8 всего этого меда. Сколько кг меда оставили пчелам??Т??

Математика

с одной пасеки получили от 24 ульев по 27кг меда. С другой пасеки получили от 26 ульев по 28кг меда. пчелам оставили 1/8 всего этого меда. Сколько кг меда оставили пчелам??Т??

Автор: Гость