с одной пасеки получили от 24 ульев по 27кг меда. С другой пасеки получили от 26 ульев по 28кг меда. пчелам оставили 1/8 всего этого меда. Сколько кг меда оставили пчелам??Т??
Математика
с одной пасеки получили от 24 ульев по 27кг меда. С другой пасеки получили от 26 ульев по 28кг меда. пчелам оставили 1/8 всего этого меда. Сколько кг меда оставили пчелам??Т??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*27=648кг-собрали с одной пасеки. 2)26*28=728кг-собрали со второй пасеки. 3)648+728=1376кг-собрали всего. 4)1376:8*1=172кг мёда-оставили пчёлам.
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