К 200 г 40%-ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли?

Алгебра
К 200 г 40%-ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса соли в растворе:  200*40%=80г  Масса раствора после разбавления:  200+300=500г  Концентрация соли после разбавления:  80г - 500г  х % - 100%  х=100*80/500=16%
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