К 200 г 40%-ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли?
Алгебра
К 200 г 40%-ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса соли в растворе: 200*40%=80г Масса раствора после разбавления: 200+300=500г Концентрация соли после разбавления: 80г - 500г х % - 100% х=100*80/500=16%
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