Напишите пожалуйста сочинение на тему "Добро вокруг нас".

Литература
Напишите пожалуйста сочинение на тему "Добро вокруг нас".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро - это дела милосердия. А сколько в мире совершается добра! Вот сейчас - в эту минуту, в эту секунду! Добро вокруг нас каждый день. Оно окружает нас своим теплом. Иначе-бы мы ходили грустными, надутыми и унылыми. А ведь мы и сами делаем добрые дела - приносим добро людям. И почти всегда оно возвращается к нам... Добро, это когда ты помог другу в трудную минуту, добро, это когда ты сделал приятное родителям. Творить добро - настоящий талант! И нет такого человека, что ни разу в жизни не сделал доброго дела. Вот и получается, что добро вокруг нас.
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