Придумай заголовки к тексту о поведении в гостях,составь план текста,подходящего к заголовку. Состав план текста, подходящего заголовку.

Гость: Гость:

ПЛАН: 1) Радостная встреча 2) Приятный разговор 3) "Нужно чем-то заняться" 4) Игра 5) Как же не хочется расставаться!!! Заголовки: 1) долгожданная встреча 2) Я люблю ходить в гости!