Придумай заголовки к тексту о поведении в гостях,составь план текста,подходящего к заголовку. Состав план текста, подходящего заголовку.

Русский язык
Придумай заголовки к тексту о поведении в гостях,составь план текста,подходящего к заголовку. Состав план текста, подходящего заголовку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛАН: 1) Радостная встреча 2) Приятный разговор 3) "Нужно чем-то заняться" 4) Игра 5) Как же не хочется расставаться!!!   Заголовки: 1) долгожданная встреча 2) Я люблю ходить в гости!
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