На первую автомашину погрузили на 0,6 т зерна больше , чем на вторую.Если бы на первую автомашину погрузили в 1,2 раза больше , а на вторую в 1,4 раза больше, то груза на обеих автомашинах было бы поровну.Сколько тонн груза пог...
Математика
На первую автомашину погрузили на 0,6 т зерна больше , чем на вторую.Если бы на первую автомашину погрузили в 1,2 раза больше , а на вторую в 1,4 раза больше, то груза на обеих автомашинах было бы поровну.Сколько тонн груза погрузили на каждую автомашину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -погрузили на вторую машину, тогда х+0,6 на первую 1,2(х+0.6)=1,4х 1,2х+0,72=1,4х 1,4х-1,2х=0,72 0,2х=0,72 х=3,6 т погрузилина вторую машину 3,6+0,6=4,2 т погрузили на первую Ответ: 4,2т на первую и 3,6т на вторую
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