На первую автомашину погрузили на 0,6 т зерна больше , чем на вторую.Если бы на первую автомашину погрузили в 1,2 раза больше , а на вторую в 1,4 раза больше, то груза на обеих автомашинах было бы поровну.Сколько тонн груза пог...

Математика

На первую автомашину погрузили на 0,6 т зерна больше , чем на вторую.Если бы на первую автомашину погрузили в 1,2 раза больше , а на вторую в 1,4 раза больше, то груза на обеих автомашинах было бы поровну.Сколько тонн груза погрузили на каждую автомашину?

Автор: Гость