В Корабельной роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а мангровых деревьев на 605 больше,чем папоротников.Сколько мангровых деревьев растет в Корабельной роще?

Математика

В Корабельной роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а мангровых деревьев на 605 больше,чем папоротников.Сколько мангровых деревьев растет в Корабельной роще?

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