В Корабельной роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а мангровых деревьев на 605 больше,чем папоротников.Сколько мангровых деревьев растет в Корабельной роще?
Математика
В Корабельной роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а мангровых деревьев на 605 больше,чем папоротников.Сколько мангровых деревьев растет в Корабельной роще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
492/6+605=687-мангровых
Гость:
1)492:6=82-папоротника. 2)82+605=687-мангровых деревьев. ОТВЕТ: 687 МАНГРОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
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