Сочинение-сказка на тему Подслушанный разговор в библиотеке ночью.... срочно надо плиззз

Гость: Гость:

Был холодный зимний вечер.Вьюга завывала и угрожающе стучала в окна.И вот пробило двеннадцать и все книги в старой школьной библиотеке ожили. Всё засуетилось.Будто маленький город проснулся,и все его жители отправились по своим делам.На одной *улице* резвились маленькие букварики, а на другой беседовали толковые словари. Сегодня днём в библиотеку поступили новые учебники для первоклассников,они жутко волновались,ведь завтра они должны были попасть в руки учеников. И они решили спросить совета у дядюшки *Русский язык*: -Дядюшка,расскажи нам о жизни вэтой школе.Мы только что из типографии. -Всё зависит малыши, от того,к каому хозяину вы достанетесь.Я за всю свою жизнь побывал у многих учеников.Сначала я попал в руки хулигана.Он был круглый двоечник,и я ему был совсем не нужен. Учебники с ужасом переглянулись и продолжили слушать: -Но на следующий год всё изменилось.Я достался аккуратной девочке,которая буквально спасла мне жизнь.Она не только подклеила мне страницы,но и сделала мне новый переплёт.Я всегда знал,что полезен и нужен ей.Ведб наша задача выучить ученика-быть полезными! На следующее утро в библиотеку прищла учительница из первого класса и забрала учебники.К счастью все дети были рады увитить новые учебники.И весь год учебники были помошниками во всём своим хозяевам. (я знаю,что есть ещё одна тема*Рассках старого учебника*.Лучше предлагаю назвать так)Удачи))