Найти площадь квадрата со стороной, равной 1-√3
Алгебра
Найти площадь квадрата со стороной, равной 1-√3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sквадрата = а² S=(1-√3)²=1-2√3+3=4-2√3
Гость:
S квадрата = a^2=(1- корень из трех)^2=1-2корней из трех +3=4-2корней из трех Ответ: 4-2корней из трех
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