В выпуклом четырёхугольнике KLMN длина отрезка соединяющего середины диагоналей равна 1м. Прямые LM и KN перпендикулярны. Найти длину отрезка соединяющего середины сторон KL и MN

Геометрия

В выпуклом четырёхугольнике KLMN длина отрезка соединяющего середины диагоналей равна 1м. Прямые LM и KN перпендикулярны. Найти длину отрезка соединяющего середины сторон KL и MN

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