дети отправились на водную прогулку: по 6 мальчиков в трёх катерах и по 3 девочки в двух лодках. Запиши что можно узнать, вычислив: (6х3)+(3х2) = (6х3)-(3х2) = (6х3)/(3х2) =

Математика

дети отправились на водную прогулку: по 6 мальчиков в трёх катерах и по 3 девочки в двух лодках. Запиши что можно узнать, вычислив: (6х3)+(3х2) = (6х3)-(3х2) = (6х3)/(3х2) =

Автор: Гость