дети отправились на водную прогулку: по 6 мальчиков в трёх катерах и по 3 девочки в двух лодках. Запиши что можно узнать, вычислив: (6х3)+(3х2) = (6х3)-(3х2) = (6х3)/(3х2) =
Математика
дети отправились на водную прогулку: по 6 мальчиков в трёх катерах и по 3 девочки в двух лодках. Запиши что можно узнать, вычислив: (6х3)+(3х2) = (6х3)-(3х2) = (6х3)/(3х2) =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6*3)+(3*2)=24-всего детей на двух катерах (6*3)-(3*2)=на 12 мальчиков больше,чем девочк (6*3):(3*2)=в 3 раза мальчиков больше,чем девочек
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