у бабушки есть красные и зеленые нитки,всего 15 мотков.На сколько мотков красных ниток меньше,чем зеленых,если зеленых -6 мотков
Математика
у бабушки есть красные и зеленые нитки,всего 15 мотков.На сколько мотков красных ниток меньше,чем зеленых,если зеленых -6 мотков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-6=9 мотков красных ниток 2)9-6=3 мотка красных ниток меньше,чем зеленых Ответ: на 3 мотка
Гость:
1) 15-6=9(мотков красных ниток) 2) 9-6=3(разница)
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