у бабушки есть красные и зеленые нитки,всего 15 мотков.На сколько мотков красных ниток меньше,чем зеленых,если зеленых -6 мотков

Математика

у бабушки есть красные и зеленые нитки,всего 15 мотков.На сколько мотков красных ниток меньше,чем зеленых,если зеленых -6 мотков

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