Напишіть опис якоїсь рослини за планом. 1.Багаторічна чи однорічна рослина? 2.Лікарська чи декоративна? 3.Висота 4.Її стебло 5.Листки(форма і колір) 6.Квітка(колір і кількість)

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Опис рослини Дерево або чагарник 1,5-5 м висоти або великий чагарник з сімейства розоцвітих (Rosaceae) з повстяної-опушеними молодими стеблами і листям. Листя яйцеподібні або шірокоелліптіческіе (5-10 см довжини і до 7,5 см ширини). Квітки поодинокі, з п'ятьма шерстисто-опушеними чашолистки, п'ятьма бе-лимі або рожевими пелюстками, багато-чисельними фіолетовими або жовтими тичинками, маточкою з пятігнездная нижньою зав'яззю. Плід - яблуко раз-особистої форми і розмірів, з багато-чисельними насінням. Маса одного плоду досягає 2 кг. Цвітіння Цвіте в квітні - червні, плоди дозрівають у серпні - вересні. Місця проживання. Поширення Дико айва росте на Кавказі і в Середній Азії, Азербайджані, Грузії, Дагестані. Хімічний склад Лікувальне значення мають плоди та насіння айви. У плодах міститься 5-12% цукрів, до 5% кислот (у тому числі яблучної і лимонної), дубильні і пектинові речовини, вітамін С (око-ло 20 мг%), ефірна олія. Насіння айви покриті матовою білуватою плівкою, яка містить до 20% слизових речовин. Медицина Завдяки терпким властивостям плоди айви з давніх пір застосовують в натуральному вигляді і у вигляді відвару при проносах і кровотечах. При тріщинах заднього проходу і випаданні прямої кишки роблять припарки з соку. Чай з плодів айви вживають як сечогінний засіб при набряках серцево-судинного походження. У сучасній народній медицині проти проносів і кровотеч із внутрішніх органів застосовують також відвари насіння. У Закавказзі поширене вживання чаю з насіння при кашлі та гострих респіраторних захворюваннях. Відваром насіння полоскати горло при ангінах. Його ж застосовують у косметиці для пом'якшення шкіри. З свіжої айви готують екстракт, що містить залізо, який застосовують при недокрів'ї та інших захворюваннях. Варені плоди використовують як протиблювотний засіб і при хворобах печінки. З насіння айви отримують слиз, що служить мягчітельним і обволікаючим засобом. Застосовують слиз всередину (по 1 столовій ложці 3-4 рази на день) при гастроентеритах, спастичних колітах і метеоризмі, трахеїтах і бронхітах, а також зовнішньо при опіках і подразненнях шкіри. Її застосуванням домагаються також зменшення місцевого дратівної дії інших лікарських речовин і уповільнення їх всмоктування. Слиз отримують шляхом струшування насіння з теплою водою. Готують її з розрахунку 10 г насіння на склянку води. Причому насіння не слід подрібнювати, оскільки в цьому випадку з них буде вилучатись отруйний глікозид амігдалин (в насінні міститься близько 0,5% амігдалин, що додає їм легкий запах гіркого мигдалю). Застосування Плоди айви добре можуть зберігатися до весни. Вживають айву як гарнір до м'яса і дичини, як приправу до національних страв. Міститься в них (більше в шкірці) ефірну олію надає стравам тонкий аромат і кислуватий смак. На підприємствах громадського харчування і в домашніх умовах консервують зварене з плодів пюре. Широко використовують айву для приготування дуже смачного варення, джему, компотів, желе, мармеладу, цукатів та ін Це цікаво Понад 4 тис. років тому введена в культуру як плодову рослину.