Что такое Творческий труд
Литература
Что такое Творческий труд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, творческий труд - это когда творишь что то своими руками, например плетение из бисера, рисование или сочиняешь стих. Это наверное и есть творческий труд, от слова творить, тоесть делать что то красивое своими руками.
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